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08.02.19 16:48

Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд. ДОКУМЕНТ

Скандальный бывший лесничий Раховского лесничества Владимир Кабаль, которого подозревают в причастности к убийству краснокнижных животных, пытается восстановиться в должности через суд.

Об этом говорится в ответе Государственного агентства лесных ресурсов на запрос Цензор.НЕТ.

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"Приказом государственного предприятия "Раховское ЛДГ" №39 от 10.05.2018 Кабаль Владимир Юрьевич увелен с должности лесничего Устерицкого лестичества в связи несообщением по факту гибели зверей, внесенных в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

Попытки Кабаля отменить это решение в суде были безуспешны.

Однако одиозный экс-лесничий, как пишет Агентство, пытается возобновиться в должности. Первое заседание Апелляционного суда Закарпатской области по его иску состоится 19 июня.

Тем временем прокуратурой Закарпатской области открыто уголовное производство.

Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд 01

Кроме того, Гослесагентство сообщает, что каждый год дает поручения своим территориальным органам по поводу обеспечения рейдовых патрулирований  по охране охотничьего фонда. вместе с правоохранителями. Вследствие таких операций в 2018 году на нарушителей правил охоты было составлено 3,2 тысячи протоколов. Наложены штрафы в сумме 702 675 грн. С нарушителей взыскано 681 471 грн.

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Напомним, информация о том, что лесничий Рахивского лесхоза Кабаль вместе с сыном уличены в браконьерстве, появилась в ноябре 2017 года. Они сфотографировались с убитой рысью, которая занесена в Красную книгу.

Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд 02

В интервью Цензор.НЕТ защитник природы Богдан Проць объяснил схему, по которой браконьеры, в том числе чиновники лесных хозяйств, могут избежать наказания. Этой схемой воспользовался и Кабаль. "Фигуранты сразу начали говорить: "Я действительно сфотографировался, но ведь нет доказательства, что я убил эту рысь", - сказал Проць.

Как следует из ответа Гослесагентства, скандальный лесничий все же был уволен за то что не сообщил о факте гибели зверей. Цензор.НЕТ пытается выяснить, на каком этапе находится расследование собственно убийства краснокнижных животных.

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