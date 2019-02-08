Вблизи оккупированного Крыма пройдут боевые стрельбы ВСУ

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык в Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В целом, на 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий по боевой подготовке, таких, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное", – сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.

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"Все они будут происходить на фоне создания обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и будут осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", – добавляют в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что Украина разрабатывает современный зенитно-ракетный комплекс на замену устаревшим советским образцам.

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