ЕСПЧ не удовлетворил заявление по правилу 39 в деле "Шепелев против Украины", - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста от 8 февраля.

Отмечается, что заявитель обратился в Европейский суд в порядке Правила 39 Регламента Европейского Суда с просьбой предоставить Правительству Украины указания о переводе его в другое место содержания и помещения в специализированное медицинское учреждение для стационарного лечения.

Заявитель в частности жаловался на существенное ухудшение состояния его здоровья за период содержания под стражей, повышение рисков необратимого вреда здоровью и наступления смерти, развития хронических болезней, а также на прекращение его лечения.

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Европейский суд сообщил, что приостановил рассмотрение этого дела по Правилу 39 Регламента, пока не получит от правительства Украины информацию в порядке Правила 54 § 2 (а) Регламента, а именно информацию и подтверждающие документы о конкретных мерах, принятых национальными органами до и после вынесения решения Печерским районным судом Киева 22 декабря 2018 о предоставлении заявителю необходимого лечения.

В то же время, как отмечается, Секретариатом Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека была получена информация от Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о предоставленной заявителю медицинской помощи, а также о неоднократном отказе заявителя от медицинских обследований, что сделало невозможным дальнейшее установление действительного состояния его здоровья и определения тактики лечения , несоблюдении заявителем рекомендаций врачей и непринятии им назначенных лекарств в полном объеме.

"25 января 2019 Правительством Украины эта информация была направлена в Европейский суд. Суд, рассмотрев материалы, представленные сторонами, 7 февраля 2019 решил не удовлетворять требования заявителя об обеспечительных мерах и не предоставлять Правительству Украины указания в порядке Правила 39 Регламента", - отметил заместитель Министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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Напомним, 8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.