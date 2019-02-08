Украина требует от издания The Times немедленно исправить статью, где агрессию РФ назвали "гражданской войной"

Об этом сообщает дипломатическое ведомство в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему изданию, что в Украине нет гражданской войны. А есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские военнослужащие сражаются с 40-тысячной сильной армией России. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.







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К требованию исправить фразу присоединилась посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"Я хочу присоединиться к моим коллегам и призвать The Times немедленно исправить статью и придерживаться норм международного права и резолюций ООН. Россия определяется как государство-агрессор, которое принесло много смертей Украине", - подчеркнула она.