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08.02.19 17:34

Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, изъяли из незаконного оборота крупную партию металлолома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома 01

В частности, было установлено, что в г. Константиновка Донецкой области один из местных жителей осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с приемом и переработкой металлолома, без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности и без наличия соответствующих разрешительных документов.

Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома 02
Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома 03

Смотрите: Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий изъято 90 тонн лома черных металлов ориентировочной стоимостью 630 тыс. грн.

Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома 04
Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома 05

Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.

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