ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах

Как информирует "Интерфакс-Украина", об этом сообщила на брифинге 8 февраля глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году у нас рекордное количество общественных организаций, которым дано разрешение иметь официальных наблюдателей. Если в 2014 году у нас было 10 таких организаций, в том числе, из них 6 осуществляли наблюдение во всех регионах Украины, то сегодня это 138 общественных организаций", - сообщила Слипачук.

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Она отметила, что 130 из зарегистрированных украинских общественных организаций намерены иметь наблюдателей во всех областях Украины, 3 - в Одесской области, 2 - в Черниговской области, еще по одной организации будут наблюдать за выборами в Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Глава ЦИК также указала, что уже зарегистрированы 109 наблюдателей от 6 международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ, и от Федеративной Республики Германия.

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В 2014 году за выборами президента Украины наблюдали представители 39 международных организаций.

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