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08.02.19 17:38

Суд отпустил под личное обязательство дочь депутата Рады Березкина

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в части избрания для дочери депутата Верховной Рады Виктории Березкиной меры пресечения, отказав в залоге 10 млн гривен, избрав для нее личное обязательство.

Суд отпустил под личное обязательство дочь депутата Рады Березкина

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Игорь Глушко.

По его словам, заседание суда состоялось в пятницу.

"В залоге 10 млн гривен отказали. Избрали меру пресечения - личное обязательство", - сказал адвокат.

По его словам, Викторию также обязали сдать паспорт для выезда за границу.

Решение суда действует до 8 апреля и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, САП просила суд избрать для Виктории Березкиной залог в 10 млн гривен как меру пресечения.

Ранее Березкина сообщила, что по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.

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