Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель

О достижении соглашения заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", – сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

При этом она не стала уточнять детали достигнутого компромисса.

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Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России. "Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", – сказала она.

Агентство DPA пишет, что доработанная Газовая директива не будет блокировать Северный поток-2, сообщает "Корреспондент.нет".

По данным DPA, Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока-2 этой страной является Германия.

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Таким образом, Германия сможет решать вопросы участия в проекте "Северный поток-2" по своему усмотрению.

Берлин последовательно выступает за реализацию проекта.

Ранее Министерство иностранных дел Франции подтвердило намерение страны поддержать изменение Газовой директивы ЕС, что может затронуть проект Северный поток-2.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года.

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Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.