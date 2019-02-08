14-летняя девочка умерла от гриппа на Ивано-Франковщине

Об этом сообщила специалист по организации педиатрической помощи Департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Лариса Подвербецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА проводит расследование смерти 14-летнего ребенка от гриппа типа H3N2. Это первый случай смерти от гриппа в области", - сказала чиновница.

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По ее словам, ребенка из Галицкого района "скорой" 3 февраля привезли в тяжелом состоянии в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, где 4 февраля ребенок умер.

На Прикарпатье с начала года гриппом и ОРВИ заболели 4 878 человек, из них 3 378 - дети.

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