С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращения о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В Святошинском и Соломенском районе участковые обнаружили мужчин, раздававших листовки без сведений об учреждении, которое эти материалы напечатало.

А в Оболонском районе столицы мужчина расклеивал листовки в неустановленном месте.

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Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в сумме от 10 до 30 необлагаемых минимумов дохода (от 170 до 510 гривен).

В соответствии со статьей 59 Закона "О выборах Президента", печатные материалы должны содержать информацию об учреждении, изготовившем материал, об использованном при этом оборудовании, тираже, заказчике и ответственном за выпуск материала.

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