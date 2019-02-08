Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на таможенном посту "Тиса" в зоне таможенного контроля в направлении "Выезд из Украины" проведен углубленный обзор грузового автомобиля Scania под управлением гражданина Украины, который согласно товаросопроводительных документов осуществлял перевозку груза "кожаный полуфабрикат из кожи крупного рогатого скота".

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По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства изъято более 18 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, скрытых от таможенного контроля и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью 1,3 млн грн.

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По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Проводятся следственные действия.

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