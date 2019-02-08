Чиновник Государственной экологической инспекции задержан на Херсонщине при получении 3 тыс. долл. взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за непривлечение гражданина П. к ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства и непрепятствование дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности, чиновник требовал взятку в сумме 3 тыс. долларов.
7 февраля, после получения оговоренной суммы взятки, начальник отдела экологической инспекции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.