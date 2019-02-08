С вывески скандального ресторана KFC в Доме профсоюзов сняли ткань, а в окнах появилась реклама и надпись "ремонт", - УНИАН

"Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов снова подает признаки жизни", – как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Сегодня с вывески с названием ресторана была снята закрывавшая ее ранее защитная ткань. Кроме того, на витринных окнах первого этажа здания под вывеской размещен рекламный текст ресторана, а также прикреплены надписи на листах бумаги "Ремонт". У двери, которая находится рядом со входом в Музей Революции Достоинства в этом же здании, дежурят трое охранников частной охранной фирмы.

Также на Цензор.НЕТ: Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж

УНИАН обратился к пресс-службе компании KFC с вопросом о возможности открытия ресторана в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве, но пока не получил ответа.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 ноября 2018 года, в пятую годовщину Революции достоинства, в Доме профсоюзов открылся ресторан американской фастфуд-сети KFC ("Kentucky Fried Chicken", в переводе – "Жареные цыплята из Кентукки", – ред.). Открытие ресторана вызвало волну возмущения. Под заведение принесли шины, стены расписали граффити. Когда протестующие подожгли дымовую шашку, полиция задержала шесть человек.

Уже на следующий день ресторан заявил о временном закрытии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Хорошо понимаю и разделяю эмоции этих активистов", - Климкин об открытии KFC в Доме профсоюзов