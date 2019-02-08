Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну

Как передает Цензор.НЕТ, издание PressGazette напоминает, что в мая 2018 года "Би-Би-Си", ссылаясь на свои источники в Киеве, сообщила, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее $ 400 тысяч за организацию переговоров между Трампом и Порошенко .

Читайте на Цензор.НЕТ - Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

В администрации президента Украины назвали это заявление и соответствующие материалы на сайте "Би-Би-Си" и в телепрограмме News at Ten "откровенной ложью, клеветой и фейком". АП сообщила также, что в процессе подготовки материалов был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в связи с чем у президента потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставила за собой право обратиться в суд.

В сентябре 2018 Петр Порошенко подал иск против медиакорпорации. На предварительных слушаниях в Лондоне представители медиакорпорации утверждали, что в материалах не было никаких указаний на то, что Порошенко заранее знал о платеже. Поэтому, как отметили в "Би-Би-Си", такое заявление не может считаться клеветой.

Однако судья, выслушав аргументы обеих сторон, постановил, что ВВС подала свое заявление и сопутствующие аргументы абсолютно однобоко и "обычный умный зритель/читатель" не нашел бы никаких оснований считать, будто Порошенко не причастен к этой взятке.

Судья также отклонил ходатайство "Би-Би-Си" об апелляции.