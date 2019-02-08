Обвинительный акт против ивано-франковского судьи, подозреваемого в получении взятки 5 тысяч евро, направлен в суд, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Как уже сообщалось, судья получил 5 тыс. евро неправомерной выгоды от председателя правления одного из предприятий за принятие решения о продлении полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве предприятия.

Судью задержали 7 августа 2018 на "горячем" сразу после получения им второй части обусловленных средств, а именно 3 тыс. Евро.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт по ч.3 ст.368 УК Украины направлено в Ивано-Франковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд завершил подготовительное заседание по делу судьи Бабушкинского райсуда Днепропетровска, требовавшего $30 тыс. взятки, - САП