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08.02.19 20:16

Один из заключенных, которого вчера передали наемники "ЛНР", сегодня был освобожден, - Денисова. ФОТО

Один из заключенных, которого вчера передали с временно оккупированной территории Луганской области, сегодня был освобожден.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Один из заключенных, которого вчера передали наемники ЛНР, сегодня был освобожден, - Денисова 01

"Решение об освобождении украинский суд принял еще два года назад. Но, оккупационная власть продолжала держать его за решеткой все это время. Восстановить права удалось только после перевода на подконтрольную правительству Украины территорию", - написала Денисова.

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Напоминаем, наемники "ЛНР" передали 7 февраля украинской стороне 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной властям Украины.

Один из заключенных, которого вчера передали наемники ЛНР, сегодня был освобожден, - Денисова 02

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