Мэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом

"Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом – мне не нравится... Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян, тем более за два года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра, и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший", — сказал Филатов в интервью деловому порталу Liga.net.

В своем интервью этому интернет-изданию отвечая на вопрос о возможных сроках начала проекта создания нового аэропорта, мэр Днепра спрогнозировал его старт не раньше конца весны этого года: "Перейдут к обсуждению не раньше апреля, когда начинается освоение бюджетов. Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта – в новый аэропорт или в городской... Пока аэропорт отодвинут из приоритетов центральной власти — все устремились на выборы", — отметил градоначальник Днепра. И сказал: "Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне — не смогу противодействовать. Главное, чтобы построили".

Как известно, удручающее состояние аэропорта "Днепр", который не может принимать современные самолеты, вынудило горожан, практически отрезанных от международного авиасообщения, обратиться с петицией к Президенту Украины с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в сфере интересов государства. После этого Петр Порошенко заявил о выделении в 2019 г. из Госбюджета 200 млн грн. на проектирование и строительство аэропорта в Днепре и поручил Кабмин изыскать недостающие средства.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, в рамках своей инвестиционной программы по подготовке Харькова к Евро-2012 уже построил в "первой столице" современный аэропорт. А недавно выразил готовность повторить успех в Днепре в таком же формате частно-государственного партнерства: частный инвестор строит аэровокзальный комплекс, а государство - аэродром как стратегический для оборонных нужд объект. Назвав необходимым условием своего участия в проекте полноценное финансирование его государственной компоненты. Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата", — подчеркнул журналистам Ярославский, отметив, что строительство нового аэровокзального комплекса в Днепре силами DCH продлится 2-2,5 года и обойдется ему в $70 млн.

В настоящее время группа именитых австрийских экспертов Airport Consulting Vienna совместно с командой Международного аэропорта "Харьков" по заказу Александра Ярославского изучает возможности строительства в Днепре нового аэропорта. Как также сообщалось ранее, решение провести профессиональную экспертизу стало результатом обсуждения этого вопроса мэром города Борисом Филатовым и Ярославским, который выделил на эти цели 3 млн грн Результаты работы специалистов ожидаются в конце марта 2019 г.

Международный аэропорт "Харьков", построенный группой DCH Александра Ярославского, в 2018 г. достиг рекордных показателей пассажиропотока - 962 тыс. чел. и открыл 12 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139.