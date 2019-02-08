Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Приказом главы Национальной полиции Украины руководитель управления противодействия наркопреступности отстранен от исполнения обязанностей. Такое решение было принято руководством Нацполиции после того, как один из сотрудников подразделения был уличен в преступлении", - отметил он.

По его словам, во Львове уже работает группа центрального аппарата Нацполиции во главе с руководством Департамента противодействия наркопреступности. "Они проводят полную проверку организации деятельности львовского подразделения", - говорится в сообщении.

"По результатам этой проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы в качестве руководителя, так и других работников управления. В то же время мы запускаем переаттестацию всех сотрудников львовского УПН. Такие позорные случаи в рядах полиции недопустимы. И реакция на них будет жесткой", - подчеркнул первый замглавы Нацполиции.

В.Аброськин добавил, что к переаттестации сотрудников планируется привлечь международных партнеров, которые помогают украинским полицейским в развитии ведомства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как сообщалось, 5 февраля начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности задержали во Львове на получении взятки. По данным прокуратуры Львовщины, он вымогал и получил 16 тыс. грн и $6,5 тыс. от жителя области за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт около 100 граммов героина. Причем, по данным прокуратуры, эти наркотики полицейский сам продал указанному гражданину днем ранее.

Задержанного уведомили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.