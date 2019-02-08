Крымский архиепископ Климент будет руководить миссией помощи политзаключенным, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

"Архиерей Климент это делал по собственной инициативе, как архиерей, который находится на оккупированной территории. Думаю, он лучше понимает тех ребят, потому что он находится и в духовной оккупации, и в оккупации на территории Крыма, и для него это является определенным смыслом жизни", – сказал Епифаний.

Сейчас идет работа над созданием устава этой миссии, в которой будут прописаны права и обязанности ее председателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Архиепископ Климент стал общественным защитником украинского активиста Балуха, - адвокат