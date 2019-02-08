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08.02.19 20:58

Крымский архиепископ Климент будет руководить миссией помощи политзаключенным, - Епифаний

На первом заседании священного синода Православной церкви Украины была создана православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

"Архиерей Климент это делал по собственной инициативе, как архиерей, который находится на оккупированной территории. Думаю, он лучше понимает тех ребят, потому что он находится и в духовной оккупации, и в оккупации на территории Крыма, и для него это является определенным смыслом жизни", – сказал Епифаний.

Сейчас идет работа над созданием устава этой миссии, в которой будут прописаны права и обязанности ее председателя.

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