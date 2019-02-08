Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли". ФОТО

Накануне около сотни иностранцев – студентов Донецкого национального медицинского университета – митинговали под стенами вуза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі". А сегодня на сайте учебного заведения уже появился приказ об отчислении 296 человек.

Официальная причина – долги за обучение. При этом студенты утверждают, что стали жертвами мошенничества.

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В вузе говорят, что фирма-рекрутер, через которую студенты оплачивали учебу, не передала университету часть денег. В свою очередь ООО "Украинская образовательные услуги", которой и платили студенты, заявляет, что оплата произведена. Студенты же уверяют, что хотели платить непосредственно на счета университета, но им отказывали.

На днях, по словам студентов, декан сообщила им, что необходимо вновь заключить договор и оплатить обучение за второй семестр. Студентам объясняют, что сейчас университет получил от рекрутера деньги только за первый семестр.

"Я платил 5000 долларов в августе в этом помещении. В кабинете 137 в университете. Но нам сказали, что это все фейк. И чтобы учиться дальше, я еще должен университету 2500 долларов. Когда я показываю счета, мне говорят звонить нашим контактерам и уточнять у них. Но там не берут трубку", – говорит третьекурсник из Пакистана.

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За следствие взялась СБУ. Правоохранители провели обыски и изъяли договоры на обучение и документы по задолженности. Именно тогда выяснилось, что руководство университета получило от фирмы-посредника, через которую платили иностранные студенты, взятку двумя автомобилями BMW. Общая сумма полученной неправомерной выгоды – более $100 тысяч.

Ректору Донецкого Национального медицинского университета объявили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, представителю коммерческой структуры – по ч. 1 ст. 369 УК.

Теперь же декан 1-го медицинского факультета Александр Герасименко в комментарии УП.Життя утверждает, что решение об отчислении не окончательное:

"Мы будем разбирать проблему с каждым студентом отдельно. Возможно, мы просто не получили оплату некоторых из них из-за того, что банку нужно несколько дней для перечисления средств. Мы не можем одновременно отчислить такое большое количество людей ", – говорит он.

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И добавляет, что работники вуза, которые отвечают за обучение иностранных студентов, ведут переговоры с миграционной службой.

Они просят пока не вносить данные об отчислении в базу, так как в таком случае студентам необходимо будет покинуть страну в течение 10 дней.

По словам Герасименко, ситуацию осложняет еще и то, что иностранные студенты живут в Кропивницкого, а администрация университета – в Краматорске.