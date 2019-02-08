На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.

"Предлагаю всем, наконец, успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине. В начале января я, как и положено, написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ госпоже Гисладоттир (Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир) с приглашением направить наблюдательную миссию. Приглашая наблюдателей на президентские выборы в Украине, я отметил, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы нравственным принципам и законодательству", - написал он.

Он напомнил, что накануне в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей на выборах в Украине. А до этого уже существовали нормы, которые определяли Россию как страну-агрессора.

"Поэтому предлагаю прекратить учитывать, что по этому поводу говорят в Москве. Ведь это не будет иметь никакого эффекта, кроме сотрясания воздуха", - заявил министр.

П.Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей, от любых стран, но не от России, осуществляет военную агрессию против Украины.

"Мы готовы обеспечить международным наблюдателям все необходимые условия… На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, и не будет ни одного наблюдателя от страны-агрессора и оккупанта. Точка.", - подчеркнул глава МИД Украины.

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