В Агрофонде опровергли обвинения НАБУ: при "растратах" доход не растет на 57% в год

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Украиснкие новости.

По словам А. Радченко, глава НАБУ неверно информирован внешними экспертами и, если бы на предприятии не была установлена нулевая толерантность к коррупции, его оборот и прибыль в 2018-ом году не показали бы рост на 57%/55% соответственно.

"Аграрный фонд – это прежде всего трейдер, 95% наших активов – "в оборотке". Действительно, в 2018-ом году мы существенно изменили структуру активов, реализация минеральных удобрений в тоннаже выросла на 720%. Но в этом нет проявлений коррупции или растраты, мы всего лишь перешли в тот сегмент рынка, который сочли наиболее перспективным. Как позывает рост прибыли на 55% - мы не ошиблись. Очевидно, при анализе коррумпированности тех или иных решений менеджмента нужно отталкиваться в первую очередь от финансовой отчетности компании, а не надумывать нашу связь с кем-либо. Уверен, что главу НАБУ просто неверно информировали внешние эксперты", – говорит глава Аграрного фонда.

Напомним, 7 февраля в 14:00 сотрудники НАБУ заблокировали работу ПАО "Аграрный фонд" под предлогом силовой выемки документации. Как заявил А. Сытник, менеджмент Агарного фонда отказался предоставить следователям полный доступ к внутренним данным предприятия. НАБУ обвиняет менеджмент Аграрного фонда в растрате 240 млн грн на закупке минудобрений.