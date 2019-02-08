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08.02.19 23:20

Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря)

Оккупационные власти Крыма хотят отобрать у верующих храм ПЦУ в Симферополе.

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Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются в молитве от всех - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал Зоря.

По его словам, единственному украинскому православному храму в оккупированном Симфереполе грозит уничтожение.

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"Очевидно, что это является местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря) 01

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