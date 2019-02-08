Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.

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В отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердили информацию о совершенной провокации в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты, однако отметили, что неизвестные бросили только две дымовые шашки.

"Во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушителей. По информации Нацполиции, у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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