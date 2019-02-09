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09.02.19 01:42

Киев и Варшава согласовали визит Порошенко в штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг

В Варшаве состоялось XXVI заседание Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша. На заседании под председательством заместителя главы администрации Президента Украины Константина Елисеева и государственного секретаря - руководителя канцелярии Президента Польши Кшиштофа Щерского 8 февраля 2019 года обсуждались актуальные вопросы украинско-польских отношений, а также были согласованы вопросы двусторонней, европейской и международной повестки дня

литполукрбриг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Президента.

В частности, была достигнута договоренность об участии Президента Украины Петра Порошенко в общем визите вместе с президентами Польши и Литовской Республики в штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрБриг в Люблине (Республика Польша) в феврале этого года.

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В контексте непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН обсудили дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Также было принято решение усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе энергетической безопасности, а также по противодействию проекту "Северный поток-2".

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Стороны подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Как известно, совместная военная часть ЛитПолУкрБриг была образована в 2014 году из Вооруженных Сил Украины, Литвы и Польши.

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