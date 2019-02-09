Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.02.19 09:39

США пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки пытаются убедить армию Венесуэлы отказаться от поддержки диктатора Николаса Мадуро.

мадуро

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

Собеседник агентства назвал "первыми камешками" тех военных, которые отказались поддерживать Мадуро и заявили о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также анонсировал появление "больших камней, катящихся по склону".

Отмечается, что контакты между Вашингтоном и военнослужащими Венесуэлы "очень и очень ограничены". Также источник проинформировал о намерении США ввести новые санкции против Венесуэлы для давления на Мадуро.

Напомним, Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина признает Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы, - МИД

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100