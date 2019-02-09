Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.02.19 11:43

Россия потребовала от Израиля прекратить удары по Сирии

Россия назвала неприемлемыми израильские удары по территории Сирии и потребовала их прекратить.

Россия потребовала от Израиля прекратить удары по Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

По словам российского дипломата, атаки Израиля "дополнительно дестабилизируют обстановку" и "никто не должен делать в Сирии то, что выходит за рамки антитеррористических целей".

"Что касается последних израильских атак, то мы заявили, что подобные произвольные удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены. Говоря в целом о налетах и нападениях, отмечу, что у нас с Израилем устойчиво работает линия деконфликтинга по военной линии. Линия работает не год, а больше, мы ее совершенствуем", — отметил Вершинин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть войск США останутся в Сирии, чтобы защитить Израиль, - Трамп

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100