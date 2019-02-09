Украина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха" и комплекса крылатых ракет "Нептун".

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По словам Коростелева, пусковые установки, системы заряжания и обеспечения наземных ракетных комплексов создаются на универсальных платформах, которые можно использовать и для новых проектов, в том числе и для зенитных ракетных комплексов.

"Кроме того, у нас есть отечественные радиолокационные станции, обеспечивающие обнаружение воздушных целей на дальности до 400 км... Ракету "Вільха" придется серьезно дорабатывать. Но в целом, у нас появится база для того, чтобы создать отечественный ЗРК, способный поражать воздушные цели на дальности до 100 км и на высоте до 25 км", - объяснил Коростелев.

Генеральный конструктор уточнил, что если финансирование работ начнется уже сейчас, то собственный ЗРК появится в Украине в течение 2-3 лет.

Как уже писал Цензор.НЕТ, украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей. Кроме того,уже в следующем году, на вооружении ВСУ может появиться крылатая ракета Нептун.