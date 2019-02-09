Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Шестого апелляционного админсуда.

Также суд взыскал истцу средний заработок за все время вынужденного прогула, ставшего следствием незаконного увольнения с работы, с 23 марта 2015 до 23 января 2019. Всего с Генеральной прокуратуры взимается 845 тыс. грн. Это 880 грн/день.

Павел Богуцкий работал на таких должностях:

- С 02.06.2000 по 14.01.2011 - первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины;

- С 14.01.2011 по 12.07.2012 - военного прокурора Западного региона Украины;

- С 12.07.2012 по 20.03.2014 - прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере;

- С 20.03.2014 по 26.08.2014 - прокурора Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере;

- С 26.08.2014 по 23.03.2015 - военного прокурора Южного региона Украины.

В марте 2015 был уволен в связи с люстрацией.

Суд согласился, что к Богуцкому мог быть применим запрет на занятие должности, предусмотренный ст.1 закона об очищении власти, но, как указано в переходных положениях, только в течение десяти дней с момента вступления в силу данного закона - с 16 октября 2014 года. Однако истец был уволен на основании справки о результатах изучения личного дела только через пять месяцев после предельного срока.

В то же время суд отметил, что Богуцкий мог быть уволен по результатам люстрационной проверки, при условии, что указал недостоверную информацию об отсутствии запретов на занятие должности или о наличии и стоимости имущества в декларации. Но Генпрокуратура доказательств проведения такой проверки и составления заключения не предоставила.

Поэтому суд решил, что увольнение произошло при отсутствии правовых оснований и приказ подлежит отмене.

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