"Еще раз о журналистских стандартах. В сюжете ни слова из нашего ответа", - пресс-служба Яценюка опубликовала подробный ответ на запрос телеканала ZIK по проекту "Стена"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

"Еще раз о журналистских стандартах. Краткая предыстория. Телеканал ЗИК обратился к нам за комментарием по обустройству российско-украинской границы. В полном объеме и своевременно ответы на все вопросы были предоставлены. К ответу прилагался документ - поручение Премьер-министра Арсения Яценюка о проверке использования средств на обустройство границы.

Посмотрели сюжет. Ни слова из нашего ответа", - отметила Лаппо.

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Далее она опубликовала ответ журналистке Alla Fedorchenko в полном объеме.

Уважаемая Алла,

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:

• Кто является автором идеи построения так называемой "стены" на границе с Россией?

О начале разработки проекта обустройства государственной границы Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил 3 сентября 2014. Впервые в истории Украины было принято политическое решение начать строительство государственной границы с Россией. До правительства Арсения Яценюка ни одно правительство Украины не решалось начать построение государственной границы с РФ.

• Какое официальное название изначально имел проект? Это должна была быть "Стена", как между Палестиной и Израилем, или, все-таки, обычное инженерное заграждение?

Проект обустройства государственной границы не рассматривался и не проектировался как железобетонный забор. Ведь в эпоху новейших военных технологий нет смысла возводить бетонные стены. Ни одна стена не защитит от "Градов" и беспилотников. "Стена" - это первое название проекта. Как, например, израильская система защиты границы называется "Iron Dome" - "железный купол".

Напомню, еще при правительстве Яценюка Украина выполнила все требования Европейского Союза для получения безвиза. В связи с приближением этого решения в 2015 году название проекта трансформировалось в "Европейский Вал". Ведь с получением безвиза, а в дальнейшей перспективе - вступлении в ЕС, российско-украинская граница фактически становится границей между Европой и Россией.

Проект разрабатывался как первая линия обороны, о чем Арсений Яценюк неоднократно заявлял: "Такое обустройство государственной границы предусматривает формирование первой линии обороны. Конечно, после первой линии обороны должны быть регулярные войска и армия". "Его назначение - сформировать первую линию обороны и дать возможность регулярной армии прийти на помощь".

Задача этого проекта - замедление и удорожание возможного наземного наступления российских войск, а также противодействие проникновению автотранспорта и нелегальных мигрантов (в т.ч. террористов и преступников): "Цель проекта - заявлял Арсений Яценюк, - остановка нелегальной миграции, остановка диверсионных групп, контрабанды, перемещения оружия и радиоактивных материалов".

Именно для борьбы с нелегальной миграцией и терроризмом возведены самые известные пограничные стены в других странах. Вслед за Украиной аналогичные стены возводятся на границах государств Балтии с РФ, где так же главной угрозой является "гибридное" вторжение.

Как известно, проект предусматривает сооружение "интеллектуальной границы" - системы охраны государственной границы, состоящей из комплексов видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортного рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы , а также являются составляющей системы огневого поражения. Технические средства, составляющие основу системы, связанные в единый комплекс, управляются из единого центра и позволяют отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования (Подробнее: https: // dpsu .gov.ua / ... / stvorennya-intelektualnoi-sistemi-oh ... /).

Каким будет проект, вся страна могла увидеть еще в мае 2015 года - во время визита Арсения Яценюка в пункт пропуска "Сеньковка" на Черниговщине, где он осмотрел инженерно-технические сооружения, возведенные в рамках первого этапа обустройства госграницы, и ознакомился с образцами техники и новейшими средствами охраны (https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248178864; фото: http://yatsenyuk.org.ua/ua/gallery/open/196).

• Почему проект не реализован еще в 2015-м году, как это было анонсировано в 2014-м?

План мероприятий по обустройству государственной границы утвержден распоряжением Правительства Украины от 14 мая 2015 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-р/ed20150514). Он предусматривал выполнение проекта в течение 2015-2018 годов.

При правительстве Арсения Яценюка проект был профинансирован в объемах, которые можно было аккумулировать в тот момент в условиях воюющей и разграбленной предыдущими правительствами страны. И даже в условиях войны, которую была вынуждена вести разграбленная предыдущими правительствами страна, это была самая большая за все годы обустройства границы сумма.

Поскольку финансирование проекта замедлилось после отставки Арсения Яценюка, сроки его выполнения продлены до 2021 года.

Но больше всего на темпы строительства повлияла политизация этого важнейшего проекта безопасности - с целью дискредитации правительства Арсения Яценюка, лично тогдашнего премьера и самой идеи возведения государственной границы со страной-агрессором. Через пророссийские СМИ, пророссийских политиков, а иногда просто используя "полезных идиотов", жизненно важный для страны проект дискредитировали и политически обесценивали.

Если бы не эти два фактора - уже в 2018 году мы впервые в истории имели бы оснащенную границу с РФ.

• Какая была изначальная стоимость строительства? Учитывалась ли экономическая ситуация в стране при разработке плана построения "Стены"?

Первоначальная цена проекта обустройства государственной границы была уменьшена с 18 млрд грн до 4 млрд грн. Об этом, в частности, сообщал первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк во время заседания Кабинета министров 19 августа 2015. (Http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article...).

Поэтому утвержденный правительством 14 мая 2015 план обустройства границы предусматривал его общую стоимость около 4 млрд грн. Благодаря тому, по было принято решение реализовывать систему интеллектуального обустройство границы, правительству Арсения Яценюка удалось удешевить проект в 4,5 раза.

• Почему к разработке и реализации проекта не привлечено Министерство обороны Украины?

По информации Государственной пограничной службы, к проведению проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации по реализации Плана мероприятий обустройства государственной границы привлечены Государственные предприятия "Проектный институт Службы безопасности Украины" (с июня 2015 года) и "Центральный проектный институт Министерства обороны Украины" (с июня 2016 года).

• Кто является автором разработки фортификационных сооружений, которые представили на заседании Кабмина еще в 2014-м?

Проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по построению охраны российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым" был разработан Госпогранслужбой Украины.

К разработке проекта были привлечены в том числе эксперты из Израиля и стран-членов ЕС. В результате совместной работы и был разработан утвержденный правительством в мае 2015 года план обустройства границы.

По таким же проектами вслед за Украиной уже строятся государственные границы в балтийских странах и странах Европы, граничащих с Россией.

• Кто несет ответственность за хищение средств, выделенных на строительство "Стены"?

Напомним, что именно Арсений Яценюк, находясь на посту премьер-министра, 4 марта 2016 поручил Министерству внутренних дел, Госпогранслужбы, ГФС и Государственной аудиторской службе проверить использование средств, выделенных на выполнение плана по обустройству государственной границы. То есть расследование ведется по его поручению.

Наша позиция однозначна: необходимо расследовать все факты злоупотреблений. Если среди исполнителей есть виновные в хищении средств, они должны нести уголовную ответственность".

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