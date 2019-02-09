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09.02.19 14:23

Российские спецслужбы предлагают 2 тыс. долл. за поджог храмов УПЦ МП, - СБУ

Российские спецслужбы вербуют украинцев для поджога культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата).

сбу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им "МГБ ЛНР/ДНР" осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тысячи долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП.

При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать 2 тысячи долларов на карточный счет, открытый в одном из украинских банков.

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Алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядит следующим образом (на языке оригинала):

"Нарисовать на месте любой из предложенных символов; Начать съёмки, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не непременно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московского патриархата. На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съёмки поставить телефон в авиарежим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае ".

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"Службой безопасности Украины уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления. Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается", - говорится в сообщении. 

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