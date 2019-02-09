Наемники РФ ночью использовали лазерное оружие против пограничников в районе КПВВ "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"До 4 часов утра сегодня начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил уже фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками используя оптические приборы.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенной лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций.

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