Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook журналист Стас Козлюк.
"До десятка активистов, которые пришли на митинг Тимошенко спросить о Кате Гандзюк, запихнули в Пазик. Повезли в райотдел проверить документы.
Копы говорят, что задержали, потому что получили вызов по 102 о "подозрительных людях". И задержание провели, чтобы "избежать провокаций".
Извините за неудобно вопрос, но #ХтозамовивКатюГандзюк", - написал он.
Координатор C14 Сергей Мазур также сообщил о задержании активистов: "С десяток активистов С14 сейчас в Подольском РУВД.
Задержали для установления лиц. Именно перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк"?
Вам эти кадры ничего не напоминают?"
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.