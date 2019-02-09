Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие произошло на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения", - говорится в сообщении.





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По данным полиции, сейчас на Контрактовой площади одновременно происходит несколько альтернативных мирных мероприятий, в том числе встреча с избирателями кандидата на пост Президента Украины и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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