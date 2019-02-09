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09.02.19 17:06

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве группа лиц пыталась повредить входные двери управления полиции, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 01

Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 02
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 03

Смотрите: Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли "наган", газовые баллончики и ножи.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 04
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 05
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 06

В результате происшествия трох полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, около 10 активистов организации C14 были задержаны на Контрактовой площади в Киеве, где проходила встреча с избирателями кандидата на пост президента Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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