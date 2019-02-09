Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.





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В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли "наган", газовые баллончики и ножи.







В результате происшествия трох полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, около 10 активистов организации C14 были задержаны на Контрактовой площади в Киеве, где проходила встреча с избирателями кандидата на пост президента Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".