''Как пираты в Сомали'': эксперт пояснил, почему в украинских портах задерживают корабли

Об этом рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL .

Начало упорядочению системы работы экологов было положено принятием закона "о введении единого окна", который вступил в силу в октябре 2018 года. Закон в частности предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами.

"Закон предполагает принятие правительством еще нескольких подзаконных актов, связанных с действием экологической службы в портах. Это порядок взаимодействия Администрации морских портов Украины и Государственной экологической инспекции. А также порядок взимания проб и вынесения штрафов. Сейчас же экоинспекция делает все на основе своих инструкций, которые не были утверждены законным порядком", — пояснил Каленков.

Кабмин поручил проработать подзаконные акты до 1 декабря 2018 года, но из-за блокирования со стороны экологической инспекции конкретных результатов не было достигнуто.

"Для того чтобы были подготовлены эти документы, по инициативе Государственной регуляторной службы была создана рабочая группа, куда вошли представители: АМПУ, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, грузоотправляющие компании, Министерство инфраструктуры, а также приглашены представители Государственной экологической инспекции и Министерство экологии и природы. Хотя последние часто игнорировали эти совещания. Рабочей группой были наработаны проекты нормативных актов", — рассказал Каленков.

Государственная регуляторная служба от имени рабочей группы подала обращение на вице-премьер-министра Владимира Кистиона, который поручил рассмотреть наработки группы профильным министерствам и ведомствам. Грузоотправители и Администрация морских портов Украины ожидает в ближайшее время вынесение этого проекта на профильный комитет правительства и заседание Кабмина.

"Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний", — подытожил Александр Каленков.

Ранее сообщалось, что в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток.

При этом на сегодняшний день ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, оплата штрафа по которому (а это всего около 800 грн) позволила бы выпустить судно.