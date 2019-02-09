Офицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Капитан Национальной гвардии требовал и получил от гражданина С. взятку в сумме 13 800 грн (500 долларов) за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части.

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После получения второй части взятки в сумме 7 800 грн, офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после чего будет решен вопрос о сообщении взяточнику о подозрении и избрании меры пресечения.