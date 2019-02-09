С начала суток враг семь раз обстреливал позиции ОС, в том числе из минометов калибра 120 мм в районе Песков, потерь не допущено, - штаб

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе два раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи Песков; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Чермалыка; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных вблизи Крымское; из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Травневого; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новотошковского.

Также позиции наших войск обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе Песков и из минометов 82-го калибра вблизи Крымского.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было, отмечается в сообщении.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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Напомним, 8 февраля в зоне ООС погиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз.