Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвокат Маси Найем.
"Пока что известны фамилии 19 задержанных, всех увидел лично. На фото - Богдан Ходаковский. Сломан зуб. Он только подходил к отделению полиции, когда оттуда выкидывали ребят. Сейчас идут следственные действия. По итогу будет понятно: задержат кого-то в порядке ст. 208 УПК или отпустят. Время задержания 15:45. То есть тех, кого не задерживают, должны отпустить не позднее 18:45", - написал Найем.
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.