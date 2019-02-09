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09.02.19 20:29

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из райотделов государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Кировоградский области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя за содействие в положительном решении вопроса о снятии ареста с имущества. Для получения взятки злоумышленник привлек посредника.

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Правоохранители "взяли" посредника при получении всей суммы взятки у гипермаркета в областном центре. Чиновника задержали в служебном кабинете.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ 02
Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ 03

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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