Глава ОБСЕ Лайчак выразил сожаление из-за недопуска международных наблюдателей от РФ на выборы в Украине

Лайчак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей ОБСЕ отвечает интересам Украины и ее народа", - заявил Лайчак после разговора.
Он призвал представителей украинской власти "искать все возможные решения", которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей Бюро ОБСЕ на выборах.
Напомним, миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включила в свой состав двух россиян наблюдателями на украинских выборах.
Украинская сторона решительно выступила против их присутствия.
Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.
7 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524, который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.