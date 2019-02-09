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09.02.19 20:34

Глава ОБСЕ Лайчак выразил сожаление из-за недопуска международных наблюдателей от РФ на выборы в Украине

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление относительно закона, запрещающего участие международных наблюдателей от РФ на выборах в Украине.

выборы

Лайчак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей ОБСЕ отвечает интересам Украины и ее народа", - заявил Лайчак после разговора.

Он призвал представителей украинской власти "искать все возможные решения", которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей Бюро ОБСЕ на выборах.

Напомним, миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включила в свой состав двух россиян наблюдателями на украинских выборах.

Украинская сторона решительно выступила против их присутствия.

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Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524, который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

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