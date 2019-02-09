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09.02.19 21:15

Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган

Против сотрудников полиции, которые сегодня в Киеве задержали около 40 молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

нацполиция

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - написала Сарган.

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Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия.

Напоминаем, 9 февраля в Киеве произошел конфликт между активистами С14 и полицией.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек. В результате происшествия трое полицейских госпитализированы с химическим ожогом глаз.

Следователи полиции начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган 01

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