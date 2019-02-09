Более 130 тысяч гривен собрали для украинских военных в рамках благотворительного аукциона "Ангелы надежды", - Кабмин

Мероприятие прошло 8 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Средства собрали за счет продажи рукописных картин с изображением ангелов на гонтах (деревянных дощечках из старой кровли крыши церкви Святого Юра в Дрогобыче). 19 лотов нарисовали известные в Украине женщины, среди которых певица Анжелика Рудницкая, телеведущая Юлия Бориско, журналистка Наталья Фицич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко и другие. В аукционе участвовали представители иностранных посольств и представительств, министерств, парламента и общественных организаций.

Участницы проекта рисовали картины под руководством известного художника-иконописца Льва Скопа.

Собранные от продажи картин средства передадут на нужды Центра реабилитации воинов АТО "Феникс".

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Отметим, что "Ангелы надежды" - волонтерский проект, цель которого - помощь украинским военным и их семьям через благотворительные аукционы. Лотами являются рукописные картины с изображением ангелов, которые рисуют известные женщины Украины. 8 февраля состоялся уже седьмой этап проекта. За предыдущие шесть аукционов удалось собрать более 170 тысяч гривен.