"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается.
Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда - полицейских. Накал страстей затих.
Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния. Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле", - сообщил он.
Князев подчеркнул, что "радикализация избирателей, сторонников" - это не демократические принципы.
"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы.
Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?
Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.
Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота...
Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно", - резюмировал глава Нацполиции.
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.