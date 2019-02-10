Политзаключенному Кольченко не позволяют дистанционно учиться в украинском вузе, - ректор ТНУ Каразин

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил ректор университета Владимир Казарин, передает Цензор.НЕТ.

На днях члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Челябинской области России посетили Александра Кольченко в копейской колонии №6. После этого пресс-секретарь организации Виктор Загвоздин опубликовал статью, в которой утверждал, что "учиться дистанционно отбывающий наказание осужденный Кольченко передумал".

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По словам ректора вуза, российская ФСИН на все запросы - учебного заведения и уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой - отвечает одной короткой фразой: "Учеба гражданина России Кольченко в украинском вузе не может состоятся".

"Это длится года полтора уже. Они говорят: "У вас нет лицензии на работу в России". Мы не собираемся работать в России! Мы дистанционно будем гражданина Украины - Кольченко - учить! Это просто сверху приказ: никаких контактов с Украиной Кольченко иметь не будет, все", - отметил Казарин.

По его словам, университет был готовы приобрести компьютер и передать в колонию Кольченко, однако российский тюремщики не разрешили сделать этого.

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Казарин подчеркнул, что Кольченко продолжает быть студентом ТНУ им. Вернадского.

"Решением ученого совета мы его восстановили. Он числится нашим студентом", – сказал ректор.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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