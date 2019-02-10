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10.02.19 08:11

Трое украинских воинов ранены, двое террористов уничтожены, за сутки наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Трое украинских воинов ранены, двое террористов уничтожены, за сутки наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке.

Наемники РФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык", – отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Новотошковское и Крымское.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 9 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля военнослужащие ООС уничтожили одну боевую бронированную машину противника.

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