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10.02.19 08:39

Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет об организованной Службой безопасности Украины провокации на ее встрече с избирателями в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

"Президент Порошенко никак не хочет смириться с тем, что на встречи со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы услышать правду о том, что происходит в стране.

Именно поэтому вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви.

Сегодня же (9 февраля. - Ред.), с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве.

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Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10000 человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий.

Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции.

Теперь наше событие - встреча с киевлянами - пытаются искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями.

Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступным действиям и радикальным шагам.

Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно.

Спокойствие и ум, друзья. Все будет хорошо!"

Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко 01
Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко 02
Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко 03

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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