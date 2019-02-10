Украине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.

А для достижения текущего уровня экономического развития стран Западной Европы, таких как Германия, понадобится вдвое больше времени - 100 лет.

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По словам Мюллера, в Украине наблюдается значительная концентрация капитала в руках немногочисленной группы населения. Так, 3 самых богатых украинца обладают 6% ВВП страны.

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Доля доходов самых богатых людей в ВВП почти не менялась с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способным полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", - говорится в исследовании Всемирного банка.

Там отмечают, что крупнейшие факторы, сдерживающие экономическое развитие Украины - слишком большая закредитованность, сильная зависимость от мировых рынков сбыта сырья, слишком позднее начало реформ.

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Приоритетными реформами в Украине, по мнению представителей Всемирного банка, должны стать налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмена моратория на продажу земли. Кроме этого, важно провести судебную реформу и реформу Антимонопольного комитета.

Ранее в Нацбанке сообщали, что по предварительным данным, в 2018 году экономика Украины выросла наиболее за последние 7 лет - на 3,4%.