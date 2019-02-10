Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр.

Партии и активисты. Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма..

Кривой Рог - на подходе к митингу одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами!! В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?

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Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого.. Возмущется. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?

А где та грань, и кто ее определяет – когда вместо зеленки обливают оппонента кислотой? Кто ответит, вооружая молодчика с приказами "побузить у оппонента с зеленкой" – кто ответит если будет серная кислота вместо бриллиантовой зелени?? Эксцесс исполнителя скажете?.. Кто определяет эту грань? Битюг с натянутой шапкой на глаза? Ряженные в камуфляж дешёвки никогда не бывшие на фронте?

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Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе.?.. Нет это не решить ни законами, ни полицией – остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью. Подумайте же, наконец, о стране, а не политкарьере себя любимого.

Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!

Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и.. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти..

Это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти.

Стоит остановится. Кампания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов.

Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно - честно выиграть выборы.

Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!"

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.