"Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины", опубликованном поздно вечером, 9 февраля.

В нем отмечается, что 8 февраля соответствующее решение было принято на заседании Бюро.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

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Ранее Мангер заявил, что приостанавливает членство в "Батькивщине" на время расследования дела Екатерины Гандзюк, а также заявил, что в случае, если депутаты областной рады поддержат решение о его отставке, то он готов уйти с должности.

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Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.